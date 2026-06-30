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Keir Starmer.

Starmer uppges vilja bli Natochef

Publicerad 30 juni 2026 kl 12.25

Utrikes. Keir Starmer avgick nyligen gråtande efter att opinionsmätningar visat att han var den minst populära brittiska premiärministern någonsin. Nu uppges den 63-årige politikern sikta på att ta över ledningen av Nato i stället.

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Det är The Observer som rapporterar att Starmer överväger posten, som i dag innehas av Nederländernas tidigare premiärminister Mark Rutte.

Natoposten blir vakant 2028 om inte Ruttes tid förlängs med stöd av samtliga medlemsländer. För att Starmer ska få jobbet krävs stöd från alla 32 Natoländer – och dessutom tydlig uppbackning från den brittiska regeringen.

Uppgifterna kommer strax efter att Starmer meddelat att han ska lämna Downing Street efter Andy Burnhams stora seger i fyllnadsvalet i Makerfield.

Hans allierade pekar enligt The Observer på att Starmer har respekt bland europeiska ledare och goda relationer med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Samtidigt konstateras att Natoposten kräver politiskt köpslående – något som Starmer inte alltid har lyckats med.

Premiärministern har också fått kritik för att ägna för mycket tid åt utrikespolitik och för lite åt inrikesfrågor. Under sina första 17 månader vid makten tillbringade han två och en halv månad utomlands och rest både mer och längre än någon annan brittisk ledare i officiell historik.

Downing Street uppgav förra veckan att Starmer avser att sitta kvar som parlamentsledamot mandatperioden ut.

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