Stor donation från Kina: "Tusentals artiklar skyddsutrustning"

Det är Karolinska som nu samarbetar med övriga vårdgivare i Stockholm samt Scania för att få in skyddsutrustning, däribland andningsmasker, visir och skyddskläder, till vården.

Tre gånger om dagen avbryts allt arbete för att få senaste status.

Man har byggt upp ett "command center", som leds från Karolinska.

"Den samlade kompetensen i rummet är stor, energin och engagemanget skyhögt", heter det.

– Det är ett unikt samarbete och fantastiskt att några av världens bästa logistiker hjälper ett av väldens bästa sjukhus att kraftsamla för att stötta vårdpersonalen, säger Sara Lindholm Larsson, operativ chef för Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI).

– Jag går runt och ryser när jag ser allt engagemang, kämparglöd och samarbetet mellan Scania, Karolinska och övriga vårdgivare i regionen, säger Martin Tegner, operativ chef för Tema Hjärta, Kärl och Neuro.

Enligt Karolinska strömmar det in tips på inköp och donationer till sjukhusen via tipsbrevlådan. Olika team har olika uppgifter. Vissa köper in och tar emot materiel, andra fyller på och fördelar det till alla olika lokala lager. Grupperna gör "sitt yttersta" för att få in skyddsmaterial till all vårdpersonal i hela regionen.

"Den första av de större leveranserna, i det här fallet en kinesisk donation, landade på Arlanda igår. Den innehöll tusentals artiklar så som munskydd, ansiktsskydd och visir", skriver Karolinska.

Skyddsmaterial är alltså på väg, klargör sjukhuset.