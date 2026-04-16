Straffades för "politiska" inlägg – lämnar SR för 100%

Publicerad 16 april 2026 kl 17.14

Media. Efter över 30 år på Sveriges Radio lämnar kulturjournalisten Mårten Arndtzén nu public service – och går till den borgerliga tv-satsningen 100%. Beskedet kommer kort efter att han fråntagits uppdraget som programledare för "Kulturnytt" efter att ha skrivit positiva inlägg om regeringen.

Kulturjournalisten Mårten Arndtzén lämnar Sveriges Radio och går till Henrik Jönssons nystartade tv-satsning 100%. Där ska han arbeta med samhällsanalys och opinion.

Beskedet kommer efter att Arndtzén i mars petades som programledare för Kulturnytt.

Anledningen var två inlägg på plattformen X som ansågs innebära politiska ställningstaganden.

I det ena inlägget uttryckte han stöd för kulturminister Parisa Liljestrand (M) i samband med en konflikt med filmbranschen.

I ett annat inlägg delade Arndtzén en text som kritiserar förslag från Tidöpartierna om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år.

"Humanism på andras bekostnad", skrev han som kommentar.

Sveriges Radios kulturchef Peter O Nilsson motiverade sitt beslut med att Arndtzén tagit ställning i politiska frågor.

"Man kan inte bevaka frågor man tagit offentlig ställning i", skrev han i en kommentar till Expressen.

Mårten Arndtzén, som arbetat i över tre decennier på SR, väljer nu att lämna public service-bolaget helt.

– Jag ser fram emot att arbeta i en miljö där det finns stor energi och tydlig framtidstro. 100% representerar en spännande möjlighet att bedriva journalistik på ett nytt sätt, säger Mårten Arndtzén i ett pressmeddelande.

– Mårten Arndtzén är en journalist med integritet, skärpa och djup, och hans övergång till 100% är mycket betydelsefull för oss, säger chefredaktören Henrik Jönsson.

Satsningen 100% startades i slutet av 2025 av Henrik Jönsson och verksamheten bygger enligt Jönsson på miljonstöd från flera investerare – men han har inte berättat vilka de är.

