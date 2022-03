Svenska pansarskott beslagtagna av ryska soldater

Det är ett ryskt specialförband som ska ha tagit två Pansarskott 86 vid ett tillslag mot en ukrainsk bas nära staden Tjernihiv norr om Kiev.

De beslagtagna svenska vapnen visas upp på fotografier.

– Det är en del i den ryska propagandan för att skapa opinion och diskussion. Av samma anledning publicerar ukrainska källor i sin tur bilder på nedskjutna ryska stridsvagnar och erövrade vapen, säger Rein Pella, lärare på Institutionen för försvarssystem vid Försvarshögskolan, till Expressen.

Riksdagen beslutade på torsdagen att skicka ytterligare 5.000 pansarskott till krigets Ukraina. Samtliga partier var för vapenleveransen. Sverige har sedan tidigare skickat ytterligare 5.000 pansarskott till kriget.

#Ukraine: Th results of the Russian special forces raid on a Ukrainian point near #Chernihiv: 3 supply trucks were destroyed and 2 Swedish Pansarskott 86BU (AT4 CS) anti-tank launchers were captured. pic.twitter.com/thKWTOjlNM

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 23, 2022