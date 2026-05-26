© Svenskt Näringsliv, FT BILD/ARKIV
Sven-Olov Daunfeldt.

Svenskt Näringsliv kräver ökad invandring

Publicerad 27 maj 2026 kl 13.10

Inrikes. Svenskt Näringsliv, som representerar storföretagen, är inte nöjda med att Tidöregeringen gjort en lång rad undantag för lågkvalificerade arbetskraftsinvandrare. Chefsekonomen Sven-Olov Daunfeldt varnar nu för att "kompetensbristen" i Sverige växer om inte invandringen från tredje världen ökar ytterligare.

Dela artikeln

I en intervju med Dagens industri pekar Sven-Olov Daunfeldt ut "kompetensbrist" som ett växande hinder för företag.

– Det är det snabbast ökande tillväxthindret, trots alla intentioner som regeringen har, säger han.

Han kritiserar Tidöregeringens politik för att vara "tillväxthämmande" – bland annat på grund av de nya regler för arbetskraftsinvandring med lönegolv för arbetskraftsinvandrare.

– Det här lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från tredje land, som landar på 34.000, kommer göra att kompetensbristen blir ännu större. Både bland företagen och inom den offentliga sektorn, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Att lågkvalificerade invandrare – hela 27 yrkeskategorier – undantas från det högre lönekravet räcker inte, enligt Svenskt Näringsliv.

Sven-Olov Daunfeldt hävdar att Sverige under en övergångsperiod måste ta in ännu mer "kompetens" från tredje världen.

– Under en övergångsperiod behöver vi öka arbetskraftsinvandringen, inte minska den, säger chefsekonomen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 705961017

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 705961018

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Agnes Wold: Hellre fängelse än transbarnbarn

Utspelet får Sveriges Radio-kollegor att rasa. "Mygga av kärringen."0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.