Svenskt Näringsliv kräver ökad invandring

I en intervju med Dagens industri pekar Sven-Olov Daunfeldt ut "kompetensbrist" som ett växande hinder för företag.

– Det är det snabbast ökande tillväxthindret, trots alla intentioner som regeringen har, säger han.

Han kritiserar Tidöregeringens politik för att vara "tillväxthämmande" – bland annat på grund av de nya regler för arbetskraftsinvandring med lönegolv för arbetskraftsinvandrare.

– Det här lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från tredje land, som landar på 34.000, kommer göra att kompetensbristen blir ännu större. Både bland företagen och inom den offentliga sektorn, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Att lågkvalificerade invandrare – hela 27 yrkeskategorier – undantas från det högre lönekravet räcker inte, enligt Svenskt Näringsliv.

Sven-Olov Daunfeldt hävdar att Sverige under en övergångsperiod måste ta in ännu mer "kompetens" från tredje världen.

– Under en övergångsperiod behöver vi öka arbetskraftsinvandringen, inte minska den, säger chefsekonomen.