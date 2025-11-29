© Pickpik/Cavernia
 

Sveriges sista Bovaer-satsning avvecklas – mejeri raderar informationen

Publicerad 29 november 2025 kl 16.42

Inrikes. Det sista svenska försöket med det omstridda fodertillskottet Bovaer är nu avslutat. Gäsene Mejeri, som länge varit ensamt kvar i det nationella pilotprojektet, har tyst dragit sig ur och samtidigt tagit bort allt material om satsningen från sin webbplats, skriver Frihetsnytt.

Dela artikeln

Gäsene samarbetade med Axfood och Volta Greentech för att blanda in Bovaer i foderstaten och marknadsförde projektet som ett sätt att minska kornas metanavgång. Under hösten har dock rapporter om sjukdomsfall och dödsfall bland danska kor väckt skarp kritik mot tillskottet.

Vd:n Nebojsa Gojkovic skriver till Land Lantbruk att ”Vi har noterat någon negativ påverkan på djurhälsan eller mjölkproduktionen. Resultatet har visat rejäl minskning av metanutsläppet”. Ändå har mejeriet efter nya larm valt att lämna projektet, strax innan en ny vd tillträtt och hemsidan rensats på innehåll.

Beslutet uppmärksammades redan i början av november. Granskaren Erik G Hanssen kommenterade då – till synes i förväg – att mejeriet plötsligt tagit bort allt om Bovaer och bytt ledning.

Gäsene har länge profilerat sig som ett småskaligt alternativ, något som kritiker menar krockat med användningen av ett kemiskt tillskott. Misstron mot produkten har växt i takt med att fler konsumenter reagerat, samtidigt som branschorganisationer och myndigheter hållit låg profil.

När även Norrmejerier tidigare i år lade ned sin variant av ”klimatmjölk” blev Gäsene det sista kvarvarande svenska projektet. Nu finns inget sådant kvar. Enligt plattformen Mejerikollen vill knappt något svenskt mejeri längre förknippas med Bovaer.

Utvecklingen i Sverige speglar ett större nordiskt skifte. I Norge har Tine pausat all användning av tillskottet efter de danska rapporterna, där Bovaer fortfarande är lagstadgat. Arla i Storbritannien har också avslutat sina tester. Det som lanserades som en snabb klimatlösning tappar därmed mark i flera länder samtidigt.

Här gifter han sig – med sin elvaåriga kusin

Bröllopsvideon som väcker protester och avsky. Går i Muhammeds fotspår.0 Plus

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Gängkriget

Missnöjet i Stockholm: "Har blivit ett mångkulturellt rövhål"

"Krigszon", "shithole", "nordafrikansk koloni". Polisen: "Det är ett helvete på ren svenska, vi har misslyckats".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Mearsheimer i EU: Det går utför för Europa

Prognosen: Allt går åt helvete. Europa blir irrelevant – militärt, politiskt och ekonomiskt.0 

Ekonominyheter

Höjd koldioxidskatt kostade minst 6.000 jobb i industrin

Företagens sysselsättning minskade med 6–7 procent.. Främst drabbades lågutbildade och äldre arbetstagare.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.