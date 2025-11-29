Sveriges sista Bovaer-satsning avvecklas – mejeri raderar informationen

Gäsene samarbetade med Axfood och Volta Greentech för att blanda in Bovaer i foderstaten och marknadsförde projektet som ett sätt att minska kornas metanavgång. Under hösten har dock rapporter om sjukdomsfall och dödsfall bland danska kor väckt skarp kritik mot tillskottet.

Vd:n Nebojsa Gojkovic skriver till Land Lantbruk att ”Vi har noterat någon negativ påverkan på djurhälsan eller mjölkproduktionen. Resultatet har visat rejäl minskning av metanutsläppet”. Ändå har mejeriet efter nya larm valt att lämna projektet, strax innan en ny vd tillträtt och hemsidan rensats på innehåll.

Beslutet uppmärksammades redan i början av november. Granskaren Erik G Hanssen kommenterade då – till synes i förväg – att mejeriet plötsligt tagit bort allt om Bovaer och bytt ledning.

Gäsene har länge profilerat sig som ett småskaligt alternativ, något som kritiker menar krockat med användningen av ett kemiskt tillskott. Misstron mot produkten har växt i takt med att fler konsumenter reagerat, samtidigt som branschorganisationer och myndigheter hållit låg profil.

När även Norrmejerier tidigare i år lade ned sin variant av ”klimatmjölk” blev Gäsene det sista kvarvarande svenska projektet. Nu finns inget sådant kvar. Enligt plattformen Mejerikollen vill knappt något svenskt mejeri längre förknippas med Bovaer.

Utvecklingen i Sverige speglar ett större nordiskt skifte. I Norge har Tine pausat all användning av tillskottet efter de danska rapporterna, där Bovaer fortfarande är lagstadgat. Arla i Storbritannien har också avslutat sina tester. Det som lanserades som en snabb klimatlösning tappar därmed mark i flera länder samtidigt.