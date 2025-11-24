Norsk mjölkjätte stoppar Bovaer – efter larm om att korna blir sjuka och dör

Det är Norske Melkeråvare som pausar användningen av klimatmedlet, som utvecklats av det nederländsk-schweiziska bolaget DSM-Firmenich.

Mjölkjätten beskriver stoppet som en försiktighetsåtgärd efter uppgifter från Danmark om att kor blivit sjuka efter att ha fått Bovaer – med bland annat feber, sänkt fertilitet och dödsfall som följd.

Bovaer är godkänt av EU:s livsmedelsmyndighet EFSA som ett fodertillskott som påstås kunna minska boskaps metanutsläpp med tiotals procent. Tillskottet har lyfts fram som ett sätt för lantbruket att sänka sina utsläpp av växthusgasen metan och rädda klimatet.

Norske Melkeråvare betonar att man inte sett några rapporter om negativa effekter i Norge ännu. Samtidigt uppger man att man har "beslutat att pausa tills vidare medan vi samlar in mer kunskap".

DSM-Firmenich framhåller att produkten är testad och att problemen hittills bara rapporterats från Danmark. Företaget uppger att man nu samarbetar med lantbrukare, rådgivare, foderföretag och myndigheter för att ta reda på vad som ligger bakom de danska larmen.