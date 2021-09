SVT lät V-politiker vara föräldraledige "mannen på gatan" i inslag

Den här gången lät SVT en Jonas Lundgren, politisk sekreterare och gruppledare för Vänsterpartiet, posera som en vanlig föräldraledig svensk som var positivt inställd till regeringens omstridda familjevecka.

"Here we go again: @svt intervjuar ”mannen på gatan” -> råkar vara gruppledare för Vänsterpartiet", skriver kontot Granskning @avPublicservice på Twitter.

Lundgren själv uppger att han "naturligtvis" informerade SVT om att han var förtroendevald inom V.

"Allt annat hade varit oansvarigt", skriver han på Twitter.

SVT valde dock att inte informera tittarna.