SVT-veteranen får 100.000 kronor av S

Fria Tider rapporterade så sent som för några veckor sedan om att Erika Bjerström då krävde att vita män som äter kött och röstar höger ska få sina kreditkort spärrade.

Den 63-åriga vänsterprofilen var tidigare SVT:s "globala klimatkorrespondent", men meddelade i augusti 2024 att hon hoppade av rollen eftersom hon utsatts för "hat och hot".

I veckan delade Socialdemokraterna ut 2026 års Anna Lindh-pris. Pristagarna blev Erika Bjerström och den vänsterextrema sajten Blankspot, som får 100.000 kronor vardera.

Bjerström får priset "för sitt modiga, kunniga och djupt mänskliga journalistiska arbete i en tid präglad av krig, klimatkris, demokratiskt tillbakadragande och ökande polarisering".

– I decennier har Erika Bjerström gjort världspolitikens mest brännande frågor begripliga. Hon är modig och har stor integritet, och kombinerar det med en tro på demokrati och det öppna samtalet säger Ann Linde, ordförande i Anna Lindhs Minnesfond, i ett pressmeddelande.