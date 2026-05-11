Talibanen som ska prata utvisningar med Sverige

Enligt Euractiv har EU-kommissionen bekräftat att en inbjudan skickats till Afghanistans talibanstyre.

I Bryssel väntas bland andra kommissionen, EU:s utrikestjänst och företrädare för utvalda länder delta.

Tidöregeringen hade tidigare avfärdat samtal med talibanerna i Afghanistan – vilket kraftigt försvårat möjligheten att skicka hem afghaner.

Trots att talibanerna själva gång på gång vädjat om att få tillbaka sina medborgare har politikerna i Sverige och övriga EU vägrat att gå med på att hitta en lösning för att kunna skicka hem ens kriminella afghaner.

En vändning skedde dock och nu ska ett möte hållas på initiativ av den svenska regeringen. I april sade migrationsminister Johan Forssell (M) till TT att Sverige varit pådrivande inom EU för att få till utvisningar till Afghanistan.

Möte på "neutral plats"

En talesperson uppger för Euractiv att inbjudan skickats gemensamt av kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor och det svenska justitiedepartementet.

Abdul Qahar Balkhi, som väntas leda talibanernas delegation, sköter i dag kommunikationen för Afghanistans utrikesdepartement. Han har sedan talibanernas maktövertagande 2021 ofta företrätt rörelsen utåt i kontakter med medier och utländska aktörer.

Upplägget ska enligt Euractiv vara utformat för att markera att det rör sig om tekniska samtal, inte ett erkännande av talibanernas styre. Mötet väntas därför äga rum på neutral plats i den belgiska huvudstaden, exempelvis på ett hotell eller ett konferenscenter, snarare än i EU:s egna lokaler.

En talesperson för EU-kommissionen har uppgett att ett "tekniskt möte" hölls redan i januari.