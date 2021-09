Taxi Skånes chaufför våldtog tonårsflicka

Våldtäkten ägde rum på natten den 3 juli 2021 i samband med att chauffören från Taxi Skåne skulle köra flickan till Höllviken, där hon skulle besöka en kompis.

Han fick henne att sätta sig i framsätet och utförde under färden handlingar som enligt Malmö tingsrätt är att betrakta som en våldtäkt.

Irakiern hotade bland annat att släppa av henne mitt på motorvägen om hon inte gick med på att ge honom oralsex.

Flickan hade under färden kontakt med kompisar via Snapchat och lyckades också spela in taxichauffören, något som gav stöd till hennes berättelse.

Den 39-årige taxichaffören döms till fängelse i 2 år 3 månader och ska betala 140.000 kronor i skadestånd till flickan.

Han har fått svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.