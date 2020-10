Tegnell: "Invandrarna är ett problem, men inget stort problem"

Anders Tegnell har under året fått stor internationell uppmärksamhet på grund av sitt ansvar för Sveriges avvikande coronastrategi.

I en intervju med Financial Times försvarar han inte bara sitt eget agerande under pandemin – utan även Sveriges beslut att ta in enorma mängder tredje världen-invandrare i landet.

Den brittiska affärstidningen konstaterar att Sverige valde en annorlunda väg både under coronakrisen och under asylkaoset 2015.

Tegnell säger dock att "migrationskrisen" i själva verket inte alls var någon kris. Han medger dock att invandrarna fortfarande är ett problem.

– Vi tog in personerna och, så klart, vi är inte det bästa landet i världen på att integrera dem, självklart, de är fortfarande ett problem. Men det är inte ett stort problem, säger Anders Tegnell till Financial Times, enligt Expressen.

Han exemplifierar med att "ekonomin fortsatte" och att "bostadssituationen" inte "ändrades jättemycket".

Anders Tegnell uppger att han anser att det kommer bli likadant med pandemin, enligt Financial Times.