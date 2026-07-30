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Tucker Carlson, Thomas Massie, Joe Kent och Marjorie Taylor Greene deltog på mötet.

Tidigare Maga-profiler samlas mot Trump: "Rörelsen har börjat"

Publicerad 3 augusti 2026 kl 17.16

Utrikes. Flera tidigare ledande Trumpanhängare samlades till ett möte där den tidigare kongressledamoten Marjorie Taylor Greene förklarade att en ny politisk rörelse har startat. Bland deltagarna fanns Tucker Carlson och andra profiler som brutit med presidenten på grund av anfallskriget mot Iran.

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Marjorie Taylor Greene publicerade i helgen ett fotografi från mötet. Vid bordet sitter bland andra Fox News-veteranen Tucker Carlson, kongressledamoten Thomas Massie och den tidigare chefen för USA:s nationella centrum för terrorbekämpning, Joe Kent.

De har under den senaste tiden brutit med president Trump och blivit mycket starkt och öppet kritiska till Israels kontroll över honom och de andra amerikanska politikerna – ett fenomen som de direkt kopplar samman med Irankriget.

I sitt inlägg skriver Greene att hon och andra stödde Trump på grund av hans löfte att inte starta fler krig.

"Han har svikit oss alla"
"Vi sa nej till fler utländska krig och menade det, och vi stödde Donald Trump eftersom han gav det löftet. Men han har svikit oss alla", skriver hon.

Greene beskriver initiativet som ett försök att samla amerikaner från både höger, vänster och mitten under parollen "USA först".

"Rörelsen har börjat", fortsätter hon.

Tucker Carlson berättade för en månad sedan om sina planer på att bygga upp ett tredje parti som inte kontrolleras av Israellobbyn och utmanar både Republikanerna och Demokraterna. Något nytt parti presenterades dock inte i samband med den aktuella sammankomsten.

Joe Kent lämnade tidigare i år sin post i protest mot kriget i Iran, och har sedan dess delat med sig av detaljerad information om vidden av den israeliska kontrollen över Trumpadministrationen.

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