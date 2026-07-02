Tucker Carlson ska bygga nytt parti

Fria Tider rapporterade i slutet av juni att Tucker Carlson, som var en av Trumps främsta kampanjarbetare i valrörelsen, lämnar det republikanska partiet.

Han konstaterade att han inte längre kunde stötta ett parti som i själva verket företräder en främmande makt: Israel.

– Hur skulle jag, eller någon amerikansk väljare, kunna stödja ett politiskt parti som inte är lojalt mot USA, som sätter ett främmande lands intressen före de egna medborgarnas? Det är inte möjligt att rösta på sådana människor, och det tänker jag inte göra, sade Carlson.

Nu säger den tidigare Fox News-programledaren i en intervju med Columbia Journalism Review att han vill bygga upp ett tredje parti vid sidan av Republikanerna och Demokraterna.

– Jag kommer att hjälpa till att bygga ett tredje parti, säger han.

Enligt Carlson har Demokraterna och Republikanerna blivit för lika i de frågor han anser vara viktigast: krig och ekonomi.

– Det är ingen demokrati, säger Carlson.

Han fortsätter:

– Det är en enpartistat som låtsas vara en demokrati, och den måste brytas upp. Det kommer att bli ett tredje parti, och jag kommer att göra allt jag kan för att få det att hända.

Det nya partiet ska enligt Carlson sätta amerikanernas intressen först i stället för Israels.

– USA:s regering ska ha det egna folkets välmående som sin första prioritet, säger han.

Däremot verkar Carlson inte själv vilja bli politiker.

– Jag vill inte kandidera, säger han.

Fram till nyligen stod Tucker Carlson och Donald Trump varandra nära. Nu uppger Carlson att kontakten bröts efter att han besökte Vita huset en sista gång i vintras för att förgäves försöka övertala Trump att inte starta kriget för Israel.

– Jag har inte pratat med honom sedan regimskifteskriget började. Jag är inte intresserad av att prata med honom. Jag tycker synd om honom. Han är inte en man som bestämmer över sitt eget liv just nu. Jag tycker synd om alla som är förslavade, inklusive honom, säger Carlson till Columbia Journalism Review.

Carlson har tidigare berättat att det vid deras sista samtal i Vita huset framstod som om Trump personligen inte ville starta kriget. Men Carlson uppger att han fick intrycket att presidenten ansåg att han inte hade något annat val än att göra det.