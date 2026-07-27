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Tobias Hübinette hyllar böter för elever som gjorde kinesögon

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Publicerad 27 juli 2026 kl 18.15

Utrikes. Expo-grundaren Tobias Hübinette beskriver nu reaktionerna mot en grupp stökiga italienska skolelever i Thailand som ett tecken på ett hårdare motstånd mot "antiasiatisk rasism".

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Vänsterextremisten Tobias Hübinette har nyligen blivit av med sin anställning som rasforskare vid Karlstads universitet efter att ha dömts för olaga hot och ofredande.

I ett nytt blogginlägg uppmärksammar han en grupp italienska elever som betedde sig oförskämt under en tågresa i Bangkok. Han skriver också att flera av dem bötfälldes av thailändsk polis för sitt uppförande.

"Så har ännu en rasskandal som rör antiasiatisk rasism tvingat ett västland att be om ursäkt och denna gång är det Italiens tur", skriver Hübinette.

Expo-grundaren noterar att vissa av eleverna "gjorde rasifierande gester såsom att dra i ögonen för att försöka efterlikna det så kallade epikantiska vecket på övre ögonlocket som kännetecknar de allra flesta öst- och sydostasiater".

En film från tåget har fått stor spridning på Tiktok. En thailändsk kvinna hörs där uppmana gruppen att vara tyst, medan en av pojkarna visar långfingret mot kameran. Även kvinnan använde grovt språk och grova gester under tjafset.

Italiens ambassad i Bangkok fördömer i ett uttalande på Facebook det "olämpliga beteendet hos en grupp minderåriga italienska turister" och ber "det thailändska folket och alla berörda" om ursäkt.

Ambassaden har även publicerat en film där tre vuxna som presenterar sig som gruppens ledare samt pojken som visat långfingret ber om ursäkt. En av de vuxna uppger i videon att pojken ska skickas tillbaka till Italien så snart som möjligt.

Hübinette ser händelsen som en del av en större förändring i synsättet.

"Denna typ av ursäkter markerar helt enkelt något nytt vad gäller hur asiater själva reagerar på antiasiatisk rasism", skriver han.

Enligt Hübinette har asiater i västvärlden och länder i Öst- och Sydostasien börjat protestera på ett sätt som tidigare varit ovanligt. Han spekulerar också i att motreaktionen kan hänga samman med att "västvärlden och västerlänningar numera uppfattas som allt svagare på en global nivå".

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