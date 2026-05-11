Åtalet mot Tobias Hübinette
Efter åtalet: Tobias Hübinette tvingas lämna Karlstads universitet

Publicerad 13 maj 2026 kl 11.32

Inrikes. Tobias Hübinette lämnar Karlstads universitet efter åtalet om olaga hot och ofredande. Universitetet köper ut Expo-grundaren med tolv månadslöner – 648.000 kronor.

Vänsterextrema Expos grundare Tobias Hübinette åtalades tidigare under våren för att ha skrivit hotfulla meddelanden till en kvinnlig vänsteraktivist och den man som hon skaffat barn med.

"Nu ska ni alla lida och gå under era jävlar" och "Du tar ju för fan aldrig aldrig aldrig i mig din jävla hora!" lyder ett par av meddelandena.

Fria Tider har tidigare rapporterat att Hübinette stoppades från att ha kontakt med studenter efter åtalet. Nu har universitetet och Hübinette gjort upp om att hans anställning avslutades den 10 maj.

– Orsaken kan jag inte kommentera, vilka överväganden som gjorts och hur diskussionerna gått är en sak mellan oss, säger Karlstads universitets HR-chef Ingrid Ganrot till NWT.

Utköpet kostar universitetet 648.000 kronor, enligt Ganrot. Det motsvarar tolv månadslöner.

Ingrid Ganrot säger till NWT att det är mycket ovanligt att universitetet gör upp med anställda för att avsluta deras anställningar.

Hübinettes forskningsprofil hade redan på måndagen tagits bort från universitetets hemsida.

Expo-grundaren bekräftar överenskommelsen men vill inte kommentera den närmare.

"Jag anser att det onödigt att göra det för alla inblandades skull", skriver han i ett sms till NWT.

