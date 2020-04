Tre år sedan Akilovs terrordåd – Säpo varnar för "högerextremism"

Idag är det exakt tre år sedan den illegale invandraren Rakhmat Akilov utförde sitt islamistiska terrordåd på Drottninggatan i Stockholm.

Fem människor dog, bland andra en ung flicka.

Men idag ligger mycket av Säpos fokus på högerextremister, förklarade myndighetens Fredrik Hallström i dagens TV4.

Enligt honom är det numera svårt att skilja på islamister och högerextremister.

– Det är svårt att göra någon skillnad på de där. För vi ser en enormt stor aktivitet kopplad till den våldsbejakande högerextrema miljön. Med en propaganda som liknar den propaganda som IS har bedrivit. Med den här tillväxten och med frågor i samhället som attraherar just de här olika miljöerna där man ser problembilder och skapar den här polariseringen i samhället, som är just drivkraften i miljön, hävdar Hallström i TV4 Nyhetsmorgon utan att konkret förklara på vilket sätt svenska våldsbejakande högerextremister blivit "enormt aktiva".