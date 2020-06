Trots sommarvärmen: Oljekraftverk startas för att rädda elförsörjningen

Uniper, som bildades 2015 när kraftbolaget Eon ville sälja av sina fossilkraftverk, är i Sverige bland annat majoritetsägare i kärnkraftverket i Oskarshamn, delägare i kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark och har två vattenkraftverk i Faxälven i Norrland. Dessutom driver energibolaget Karlshamnsverket, ett oljeeldat reservkraftverk i tre block.

Nu har block tre vid Karlshamnsverket startats och "stöttar återigen med kraft", skriver Uniper och tillägger att "Karlshamnsverket blir allt viktigare för stabiliteten i elsystemet".

Anledningen till att det oljeeldade kraftverket startats är det soliga, varma och, framförallt, vindstilla vädret. När det inte blåser produceras nämligen nästan ingen elektricitet i vindkraftverken, och idag under förmiddagen ligger andelen vinkraft under tre procent, enligt Svenska kraftnät. Dessutom nettoimporterar Sverige just nu elektricitet från våra grannländer, främst från Norge.

Normalt används de oljeeldade reservkraftverken endast under vintern, när det är kallt och mörkt och behovet av elektricitet är som störst. Men på grund av grön energipolitik, där kärnkraftverk stängs för att istället ersättas av vindkraftverk, blir kraftproduktionen mer oregelbunden, vilket ökar behovet av reservkraft även under sommarhalvåret.

Förra veckan meddelade Vattenfall att kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 startas upp i förtid under sommaren. Ursrpungligen var planen att den skulle vara avstängd under sommaren och startas först till hösten.

– När vi fick frågan från Svenska kraftnät ville vi förstås anstränga oss för att hjälpa till. Vi planerar därför att återstarta Ringhals 1 i sommar enligt det marknadsmeddelande vi lämnat, kommenterade Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg beslutet.

Ringhals 1 kommer att stängas permanent vid årsskiftet.