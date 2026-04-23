Trump delar nytt Washington Post-mordhot mot fredsförhandlare

"Om det finns två fraktioner i Iran, en som vill ha en överenskommelse och en som inte vill det, låt oss döda dem som inte vill ha en överenskommelse."

Så skriver Marc Thiessen, kolumnist på anrika liberala Washington Post, i ett inlägg på X som USA:s president nu delar en skärmdump av på Truth Social.

Thiessen kom med ett liknande hot i en kolumn i Washington Post tidigare i april i samband med att iranska fredsförhandlare skulle träffa vicepresident JD Vance i Pakistan för förhandlingar.

"Genomför en sista våg av ledarskapsinriktade angrepp och eliminera de iranska tjänstemän som tidigare har skonats för förhandlingarnas skull", skrev den 59-årige liberalen i en direkt uppmaning till Vita huset och fortsatte:

"Irans ledare måste fås att förstå att deras liv bokstavligen hänger på att nå en förhandlad uppgörelse som faller Trump i smaken. Om de vägrar att göra det ska de dödas."

Iran reagerade den gången kraftigt på hoten – och det var nära att samtalen aldrig blev av. Delegationen valde trots allt att resa till Pakistan, även om de visste att det fanns en risk att de skulle mördas.

Att den nya hotet officiellt delas av Trump bådar inte direkt gott för framtida möjligheter till fredsförhandlingar.