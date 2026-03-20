© Vita huset, ICE
Donald Trump uppges ha bytt linje efter samtal med sin fru Melania. Vita huset har lagt upp många dramatiska bilder och filmer med ICE – men i själva verket deporterar Trump färre illegala invandrare än Joe Biden.

Trump ger upp – stoppar "massutvisningarna"

Publicerad 20 mars 2026 kl 16.54

Utrikes. Att genomföra "massutvisningar" av miljontals illegala invandrare var ett av Donald Trumps största vallöften. Drygt ett år efter att han tillträtt kommer beskedet att ansträngningarna ges upp. Fokus ska i stället ligga på att försöka utvisa enstaka "skurkar" – det vill säga kriminella illegala invandrare som dömts för grova brott men trots det är kvar i landet.

Dela artikeln

Det blev ingen mur 2016 – och det blir inga massutvisningar nu.

Donald Trump, som i den senaste valrörelsen också upprepade gånger bedyrade att det inte skulle bli några fler krig i Mellanöstern, backar återigen från ett stort vallöfte.

Efter en period med uppmärksammade insatser från migrationspolisen ICE och växande vänsterkritik mot metoderna ändrar presidenten nu kurs. Enligt Wall Street Journal ska han ha landat i att strategin varit för hård och skapat för mycket uppmärksamhet.

– Vi måste fokusera på brottslingarna, säger Donald Trump enligt Wall Street Journal.

Beslut efter samtal med Melania
Beskedet kommer efter interna diskussioner där både rådgivare och hustrun Melania Trump ska ha påverkat honom att tona ned retoriken kring så kallade massutvisningar. I stället vill Vita huset nu undvika dagliga rubriker och minska konfliktnivån.

Det har sedan tidigare framkommit att antalet faktiska deportationer otroligt nog varit lägre under Trump än under Joe Bidens tid vid makten, trots den tuffa retoriken och de tuffa fotografierna och filmerna på ICE som Vita huset spridit i sociala medier.

Under Donald Trumps första år var det endast 540.000 personer som deporterats eller lämnat USA genom olika återvändandeprogram. Bara under Joe Bidens mandatperiod släpptes ytterligare över 10 miljoner illegala in i USA, så det skulle krävas en utvisningstakt på flera miljoner per år bara för att göra det ogjort.

Administrationen signalerar inte officiellt att någon omläggning skett. Men i praktiken pekar signalerna åt ett annat håll, skriver Wall Street Journal. Den nye ansvarige ministern Markwayne Mullin har redan flaggat för en mindre konfrontativ linje och ökat samarbete med lokala myndigheter.

Nyheter från förstasidan

Gamla SD-hataren Lars Leijonborg ska rädda L – gör comeback

Tidigare ledaren kandiderar till riksdagen för att "lyfta" partiet. Är nu för att regera med SD – som han tidigare kallade "rasistiskt" och bekämpade stenhårt. 

Ekonominyheter

USA överväger lyfta sanktioner – mot Iran

Vita husets nya plan för att pressa ner oljepriserna.. "För att uttrycka det milt: det här är sinnesrubbat." 

