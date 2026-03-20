Trump ger upp – stoppar "massutvisningarna"

Det blev ingen mur 2016 – och det blir inga massutvisningar nu.

Donald Trump, som i den senaste valrörelsen också upprepade gånger bedyrade att det inte skulle bli några fler krig i Mellanöstern, backar återigen från ett stort vallöfte.

Efter en period med uppmärksammade insatser från migrationspolisen ICE och växande vänsterkritik mot metoderna ändrar presidenten nu kurs. Enligt Wall Street Journal ska han ha landat i att strategin varit för hård och skapat för mycket uppmärksamhet.

– Vi måste fokusera på brottslingarna, säger Donald Trump enligt Wall Street Journal.

Beslut efter samtal med Melania

Beskedet kommer efter interna diskussioner där både rådgivare och hustrun Melania Trump ska ha påverkat honom att tona ned retoriken kring så kallade massutvisningar. I stället vill Vita huset nu undvika dagliga rubriker och minska konfliktnivån.

Det har sedan tidigare framkommit att antalet faktiska deportationer otroligt nog varit lägre under Trump än under Joe Bidens tid vid makten, trots den tuffa retoriken och de tuffa fotografierna och filmerna på ICE som Vita huset spridit i sociala medier.

Under Donald Trumps första år var det endast 540.000 personer som deporterats eller lämnat USA genom olika återvändandeprogram. Bara under Joe Bidens mandatperiod släpptes ytterligare över 10 miljoner illegala in i USA, så det skulle krävas en utvisningstakt på flera miljoner per år bara för att göra det ogjort.

Administrationen signalerar inte officiellt att någon omläggning skett. Men i praktiken pekar signalerna åt ett annat håll, skriver Wall Street Journal. Den nye ansvarige ministern Markwayne Mullin har redan flaggat för en mindre konfrontativ linje och ökat samarbete med lokala myndigheter.