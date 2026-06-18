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Trump om kritikerna: "Antingen avundsjuka, elaka eller dumma"

Publicerad 18 juni 2026 kl 17.44

Utrikes. USA:s president Donald Trump kritiseras för att ha gått med på omfattande eftergifter mot Iran. Nu besvarar han kritiken i ett inlägg på Truth Social.
"Dessa dårar", skriver han.

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Donald Trump inledde Irankriget under stenhård press från Israellobbyn.

Nu angrips han av samma personer som fick honom att starta kriget – för att han försöker avsluta det efter att ha förlorat.

Inom den egentliga Israellobbyn råder stor oro.

Även många av de politiker som lobbyn finansierar (vilket är de allra flesta i kongressen) har nu börjat öppet angripa presidenten – efter att medan kriget pågick ha hyllat honom som en historisk nationalhjälte.

Det så kallade samförståndsavtalet mellan Iran och USA tolkas som ett rent kapitulationsdokument för USA:s del. Någon som särskilt väckt uppståndelse är paragrafen om att Iran ska få tillgång till en fond på hela 300 miljarder dollar som ett slags krigsskadestånd.

”Det är ett enormt misstag att betala för att återuppbygga det hot som vi just har förstört”, skriver Israelaktivisten och den tidigare republikanska presidentkandidaten Nikki Haley på X.

Hon antyder alltså att det skulle vara USA som vunnit kriget snarare än Iran.

Senator Ted Cruz – Israels kanske starkaste röst i hela kongressen – är mycket kritisk till att Iran ska få miljardbetalningar. Han hävdar att Trump får "mycket dåliga råd" och varnar för att "ge bort segern".

– Historien lär oss att det inte är en bra idé att ge miljarder dollar till teokratiska galningar som vill mörda oss, säger Cruz.

Även Trumps tidigare vicepresident Mike Pence anklagar Vita huset för eftergiftspolitik i och med avtalet.

– Det påminner om just den typ av eftergivenhet som vår regering tog avstånd från i kärnavtalet mellan Obama och Iran, sade Pence på onsdagen.

I ett inlägg på Truth Social slår Trump nu tillbaka mot kritikerna.

"Dessa dårar, som tror att jag inte har varit tillräckligt hård mot Iran, när börsen just har nått en REKORDHÖJD och oljepriserna 'rasar' nedåt, är antingen avundsjuka, elaka människor eller dumma", skriver Trump på Truth Social.

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