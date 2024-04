Tucker Carlson: Obegripligt stöd till stat "som spränger kyrkor och dödar kristna"

I en intervju med en en kristen pastor i Betlehem ifrågasätter Tucker Carlson både den amerikanska regeringens och amerikanska kristnas stöd till Israel.

– Om du vaknar på morgonen och bestämmer dig för att din kristna tro kräver att du stöder en utländsk regering som spränger kyrkor och dödar kristna, då tror jag att du har tappat tråden, säger Carlson bland annat.

Ep. 91 How does the government of Israel treat Christians? In the West, Christian leaders don’t seem interested in knowing the answer. They should be. Here’s the view of a pastor from Bethlehem. pic.twitter.com/Gvo116ojnf

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 9, 2024