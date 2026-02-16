© Ebba Busch/Facebook
Herman Halusjtjenko, här tillsammans med sin svenska kollega Ebba Busch (KD) – som uttryckt sin stora beundran för hans arbete.

Ukrainsk exminister försökte fly landet – greps vid gränsen

Publicerad 16 februari 2026 kl 14.32

Utrikes. Ukrainas tidigare energiminister Herman Halustjtjenko greps på söndagsförmiddagen när han försökte lämna landet. Det bekräftar antikorruptionsmyndigheten Nabu.

Nabu uppger sig ha ingripit när den tidigare ministern försökte ta sig över gränsen från Ukraina.

Halustjtjenko är misstänkt för inblandning i en omfattande korruptionsskandal inom energisektorn.

Han tvingades lämna sin ministerpost i november 2025 efter att Nabu avslöjat vad myndigheten beskrev som en "kriminell organisation på hög nivå".

Utredningen berörde även personer i president Volodymyr Zelenskyjs närmaste krets. Bland annat avgick Zelenskyjs kanslichef Andri Jermak.

Mannen som pekats ut som hjärnan bakom korruptionshärvan, Zelenskyjs högra hand Timur Minditj, kunde fly till Israel dagen innan en razzia genomfördes mot honom. Under razzian hittade polisen bland annat en guldtoalett – liksom stora mängder dollar i oöppnade buntar.

Enligt tidigare uppgifter betalades mutor till energimyndigheter i samband med kontrakt med det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom. Skandalen omfattar misstänkt penningtvätt på omkring 100 miljoner dollar. Halustjtjenko misstänks ha haft personlig vinning av upplägget.

