Zelenskyjs högra hand hade högar av pengar och toalett av guld – tros ha flytt till Israel

Den tyska tidningen Die Welt skriver att ”det största korruptionsskandalen i Ukraina sedan krigets start nu briserar” – och att turerna når ända in i regeringskärnan.

Ukrainas justitieminister Herman Halusjtjenko har stängts av medan utredningen pågår.

"Zelenskyjs plånbok"

Timur Minditj, som varit känd som "Zelenskyjs plånbok", har enligt Welt en lång affärshistoria med presidenten. Han flydde landet kort före att det nationella antikorruptionsbyrån NABU genomförde razzior mot ett 70-tal adresser, bland annat hos honom själv.

Bilder från räden visar Minditj hade en guldtoalett – liksom stora mängder dollar i oöppnade buntar, med bankernas originalförsegling och streckkoder kvar. NABU har publicerat bilder på pengarna och menar att spåren gör det möjligt att kartlägga hur medlen lämnat statlig kontroll.

Spåren leder till Israel

Det spekuleras i att Minditj rest till Israel, ett land han uppges ha nära band till. Han ska tidigare bland annat ha hållit både bröllop och födelsedagsfiranden i landet.

Affären beskrivs som extra allvarlig då den ska ha pågått samtidigt som Ukraina befinner sig i ett fullskaligt krig. Enligt tidigare uppgifter handlar det om mutor på minst 100 miljoner dollar.

Minditjs har haft en nära ekonomisk relation till Zelenskyj, bland annat ska han ha köpt en skottsäker bil åt presidenten 2017.

NABU och den särskilda antikorruptionsåklagaren Sapo slog till mot 70 adresser kopplade till det statliga kärnenergiföretaget Energoatom, liksom mot Halusjtjenkos bostad och Minditjs lägenhet.

Welt beskriver en bred katalog av misstankar: felaktiga upphandlingar, förskingrade medel, parallella ledningsstrukturer, oredovisad bokföring och misstänkta band till både toppolitiker och tidigare beslutsfattare – i ett fall med långvariga kopplingar till Moskva.

EU: Vi fortsätter skicka pengar som vanligt

Skandalen briserar samtidigt som EU-länder driver på för att Ukraina ska närma sig ett framtida medlemskap.

Under torsdagen meddelade Danmarks finansminister Stephanie Lose, som ledde dagens möte om nytt stöd till Ukraina, att korruptionsskandalen inte påverkar EU:s villighet att fortsätta ösa pengar över Kiev och kriget.

– Ukraina måste så klart fortsätta jobba med reformer och bekämpa korruption, men det ska inte råda några tvivel om att Ukraina har starkt europeiskt stöd, säger hon.

Sverige har sedan februari 2022 skickat motsvarande cirka 108 miljarder skattekronor till Ukraina.