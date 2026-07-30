Unga frun lämnar Nannskog – en månad efter bröllopet

Den 10 juni meddelade den 52-årige före detta fotbollsspelaren att han och Malina Sofi Zemeri, 22, från Norge hade gift sig under en resa till Las Vegas.

I sociala medier visade de också att de hade tatuerat in varandras namn.

Dagen efter, den 11 juni, kunde Fria Tider rapportera att Daniel Nannskog åtalats för narkotikabrott, olaga hot samt för att ha misshandlat och mordhotat en annan kvinna han tidigare haft en relation med.

Nu tyder ett inlägg från den 22-åriga frun på att äktenskapet är över.

"Jag tror att jag slog rekordet för världens kortaste äktenskap – vid 22 års ålder", skriver Malina Sofi Zemeri på Instagram.

Nannskogs tidigare inlägg om vigseln har samtidigt försvunnit från hans Instagramkonto, enligt Expressen, som rapporterar om saken utan att nämna åtalet mot SVT-veteranen.

Enligt åtalet ska Nannskog den 9 januari ha gripit tag om kvinnans käke eller hals och därefter tryckt eller knuffat ned henne i en soffa.

Han åtalas också för att vid två tillfällen i mars ha hotat att döda eller skada kvinnan. Nannskog nekar till misshandel och olaga hot men har erkänt ringa narkotikabrott genom eget bruk av kokain.

Rättegången är planerad till oktober, skriver Stoppa Pressarna.