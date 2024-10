Ungern: Washington styr Kristersson

Det var efter att Orban hade berömt det georgiska folket för att i praktiken ha röstat nej till krig med Ryssland som Kristersson gick till angrepp mot den ungerske premiärministern.

– Han talar inte för Europas länder, han talar inte för Sverige, han talar möjligen för Ryssland, men han talar inte för oss andra, sade Kristersson.

En dag senare kallades Sveriges ambassadör i Budapest till ett möte med den ungerska regeringen som ett direkt svar på Kristerssons uttalande. Efter mötet konstaterade Orban att Kristerssons aggressiva attityd hade sin grund i påverkan från USA.

"Sveriges statsminister anklagar mig för att företräda Rysslands intressen i Georgien. Uppenbarligen har han instruerats att göra det av Washington. Så trist...”, skrev Orbán.

The @SwedishPM accuses me of representing the interests of Russia in Georgia. He was obviously instructed to do so by Washington. How sad…

https://t.co/orclWFwBjY

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2024