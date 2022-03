USA medger biolabb i Ukraina

Ryssland presenterade i söndags det man uppgav vara bevis för att hemliga USA-finansierade laboratorier med livsfarliga patogener funnits i Ukraina.

Dokument uppgavs visa att det ukrainska hälsodepartementet beordrat en "nödförstöring" av bevisen för verksamheten i samband med att ryska trupper gick in i Ukraina. I dokumenten listas patogener som pest, mjältbrand, harpest och kolera.

Uppgifterna har i västerländska medier avfärdats som rysk propaganda. Men Victoria Nuland – som pekats ut som arkitekten bakom statskuppen i Ukraina 2014 och som idag är biträdande utrikesminister i USA – medger nu förekomsten av "biologiska forskningsanläggningar" i Ukraina.

Senator Marco Rubio tog upp de ryska påstående i en utskottsutfrågning med Nuland i kongressen.

– Har Ukraina kemiska eller biologiska vapen? frågade han.

Victoria Nuland svarade:

– Ukraina har biologiska forskningsanläggningar, och vi är nu bekymrade över att ryska styrkor kan försöka få kontroll över dem. Vi arbetar med ukrainarna med hur de kan förhindra att något av detta forskningsmaterial hamnar i de ryska styrkornas händer.

