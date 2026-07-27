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Golahmad Jamili.

Valde att återvandra frivilligt – får inte ut bidraget

Publicerad 27 juli 2026 kl 11.57

Inrikes. Golahmad Jamili, 67, beviljades 350.000 kronor i återvandringsbidrag för att flytta hem till Afghanistan. Men pengarna går varken att föra över dit eller att ta ut i sin helhet.

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Jamili kom till Sverige för sju år sedan efter att två av hans söner dödats i Afghanistan. När regeringen höjde återvandringsbidraget i början av året såg han en möjlighet att köpa ett mindre hus och börja om i hemlandet.

I november hyllade han det nya bidraget i en intervju med SVT.

– Jag vill återvända till mitt hemland, och använda det bidrag som den svenska staten erbjuder mig, sade Golahmad Jamili.

Ansökan beviljades och pengarna sattes in på hans svenska bankkonto. Men eftersom Afghanistan klassas som högriskland och omfattas av finansiella sanktioner från EU kan bidraget inte föras över dit. Banken låter honom inte heller ta ut hela summan kontant.

– Pengarna har kommit in på mitt konto, men jag kan inte ta ut dem, säger Jamili till SVT Nyheter Skåne.

Banken hänvisade honom till Forex för att köpa euro eller dollar. Där fick han besked om att han bara fick köpa valuta för 15.000 kronor.

Samma morgon hade Jamili lämnat tillbaka sin lägenhet och skrivit under på att han skulle flytta till Afghanistan.

– Men nu har jag varken pengar i handen eller någonstans att vara. Jag vet inte vad jag ska göra, säger han till SVT.

Migrationsminister Johan Forsells stab uppger att återvandringsbidrag i vissa fall kan betalas ut genom FN:s migrationsorgan IOM i hemlandet. Den möjligheten kan dock inte användas i efterhand eftersom pengarna redan har satts in på Jamilis svenska konto, enligt Migrationsverket.

Banken hänvisar till penningtvättslagstiftningen och EU:s finansiella sanktioner mot Afghanistan. Enligt banken hindrar reglerna såväl överföringen till Afghanistan som ett kontantuttag av hela beloppet i Sverige.

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