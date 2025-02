Valet ställdes in när han vann – nu har Georgescu gripits

Den rumänska regimen slår åter till mot Calin Georgescu – den populära presidentkandidat som vann den första valomgången i november innan valet ogiltigförklarades av makthavarna.

På onsdagen stoppades han av polisen när han var på väg för att officiellt registrera sin kandidatur i omvalet – och fördes direkt till åklagarmyndigheten för förhör.

”För bara tio minuter sedan stoppades han i trafiken och togs in för förhör! Var är demokratin nu?” skriver Georgescus kampanjteam på Facebook.

🚨🇷🇴 They pinned Georgescu against the wall like a criminal, even though he recently had a knee surgery and is still recovering



People have gathered outside the prosecutor's office, demanding Georgescu's release



Georgescu's lawyer has not been let into the building pic.twitter.com/3OYeYIJnMG

— Daily Romania (@daily_romania) February 26, 2025