Den rumänska regimen har beslutat att förbjuda den populära nationalisten Calin Georgescu från att ställa upp i presidentvalet, trots att han vann den första valomgången i december.

Officiellt angavs först brister i hans kampanjfinansiering som orsak. Men valmyndigheten BEC har sedan gått ut med ett dokument där det förtydligas att det i själva verket är Georgescus "värderingar" som inte lever upp till de högt ställda demokratiska kraven, rapporterar Euronews.

"Europa är nu en diktatur, Rumänien är under tyranni", kommenterar Georgescu beslutet i ett inlägg på Facebook under söndagen.

Efter beskedet om att Georgescu förbjuds från att kandidera utbröt protester ut i Bukarest. Demonstranter samlades utanför valkommissionens huvudkontor och kravallpolis sattes in för att skingra folkmassan. En gendarm skadades i samband med sammandrabbningarna, enligt Euronews.

BREAKING: Romania just blocked top contender Călin Georgescu from running in the May presidential election!!! Police and Călin Georgescu’s supporters are clashing in Bucharest! Now it’s crystal clear — EU wants a civil war in Romania! pic.twitter.com/MJbmaJNEqX

Valet i december ogiltigförklarades efter att den rumänska konstitutionsdomstolen kommit med diverse påståenden om att rysk påverkan genom sociala medier skulle ha gynnat Georgescus succé i den första valomgången.

I februari greps presidentkandidaten – denna gång istället misstänkt för "främlingsfientlighet och rasism" – och hans närmaste krets utsattes för 47 polisrazzior.

Kritiker – bland dem USA:s president JD Vance, som tog upp frågan i sitt tal på säkerhetskonferensen i München – anser att det rör sig om en politiskt motiverad kampanj för att tysta och förfölja oppositionen.

Den nya första omgången av det omgjorda valet är nu planerad till den 4 maj och ser alltså ut att hållas utan den mest populära kandidaten.

Behandlingen av Calin Georgescu har inte fördömts av vare sig EU eller något västeuropeiskt land.

A direct blow to the heart of democracy worldwide! I have one message left! If democracy in Romania falls, the entire democratic world will fall! This is just the beginning. It’s that simple!



Europe is now a dictatorship, Romania is under tyranny!

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) March 9, 2025