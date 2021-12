Vänsterextrem mobb attackerade moské

Ett hundratal svartklädda vänsterextremister samlades i Leipzig under parollen ACAB ("All cops are bastards", "Alla snutar är svin") för att protestera mot "polisvåld".

Extremisterna krossade rutor på hus och bilar och försökte även sätta eld på fordon, skriver Bild. När polisen kom till platsen byggde de barrikader av brinnande soptunnor. Flaskor och färgpåsar kastades i riktning mot poliserna och träffade en patrullbil.

Flera rutor krossades också på Ditib-moskén i närheten.

AFA i Tyskland betraktar moskéer tillhörande den turkisk-islamiska föreningen Ditib som platser där det man ägnar sig åt "turkisk-nationalistisk indoktrinering" och att sprida "fascistisk propagande".

Vänsterextremister knutna till tyska AFA medgav år 2018 att de låg bakom ett brandattentat mot en turkmoské i Kassel.

De fem maskerade gärningsmännen fångades av en övervakningskamera när de kastade molotovcocktails mot moskén den 25 mars 2018.

På den vänsterextrema portalen "Indymedia" tog gruppen "Antifa International" på sig dådet mot moskén, som de beskrev som en "träffpunkt för turkiska fascister".