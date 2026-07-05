Var tredje EU-invånare spår sämre framtid

Resultaten kommer från Europaparlamentets senaste Eurobarometerundersökning som visar att 29 procent av EU-medborgarna tror att deras levnadsstandard kommer att försämras.

Hälften, 50 procent, tror att den kommer att vara oförändrad, medan 18 procent väntar sig en förbättring.

Mest pessimistiska är fransmännen. I Frankrike uppger 44 procent att de räknar med en sämre levnadsstandard, medan 38 procent av invånarna i Österrike och Tyskland gör samma bedömning.

Sverige sticker ut åt andra hållet. Bland de svenska svarande tror bara 15 procent på en försämrad levnadsstandard, medan 36 procent tror på en förbättring.

Även andra starka byråkratier med betydande bostadsmarknader, såsom Spanien, uppvisar en starkare tillit till framtiden medan framtidstron alltså är lägre i högutvecklade industriländer såsom Tyskland och Frankrike.

Samma tendens syns i andra delar av Sydeuropa där attityden tenderar att vara större i länder med stora byråkratier, som jämfört med de producerande länderna har varit förskonade från de effektiviseringar och uppsägningar som följt i AI-utvecklingens spår.

I industriländerna märks den ekonomiska oron även i frågan om vad Europaparlamentet bör prioritera. Inflation, stigande priser och ökade levnadsomkostnader pekas ut som den viktigaste frågan av 47 procent av EU-medborgarna. Det är en ökning med sex procentenheter sedan hösten 2025 och placerar levnadskostnaderna klart högst på listan.

Samtidigt visar undersökningen att framtidstron är svag. 58 procent av EU-medborgarna säger sig vara pessimistiska om världens framtid, medan 38 procent är optimistiska. Bland svenskarna är pessimismen ännu högre: 68 procent uppger att de har en pessimistisk syn på världsläget.

Europaparlamentet lyfter i sitt pressmeddelande främst fram att 75 procent av EU-medborgarna ser unionen som en stabil plats i en orolig värld och att 74 procent anser att det egna landets EU-medlemskap är fördelaktigt. Men siffrorna innebär samtidigt att en betydande minoritet inte delar den bilden.

I flera länder där oron för levnadsstandarden är stor är synen på EU också mer splittrad. Enligt Euronews, som hänvisar till samma Eurobarometer, anser endast 62 procent av de tillfrågade i Frankrike och Österrike att deras lands EU-medlemskap varit positivt. Det är bland de lägsta nivåerna i unionen, efter Bulgarien.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola tolkar resultaten som ett uttryck för att européer ser EU som en trygghet i en osäker tid.

– I en tid av global osäkerhet ser européer alltmer Europeiska unionen som en ledstjärna för stabilitet. I en orolig värld är det förtroendet Europas största tillgång. Det kommer med en tydlig förväntan om att vi agerar beslutsamt för att leverera säkerhet, välstånd och möjligheter för våra medborgare.

Men undersökningen visar också en annan bild: många EU-medborgare är oroliga för sin ekonomi, pessimistiska om framtiden och inte övertygade om att unionen förbättrar deras situation.