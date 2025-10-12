Socialdemokraterna föreslår höjda bostadspriser

Om de stagnerande bostadspriserna ska kunna ta fart igen krävs det att framförallt vanliga människor får råd att låna mer pengar. Något Socialdemokraterna vill säkra genom att ge SBAB i uppdrag att sänka hushållens bolånekostnader.

Partiets ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg varnar för att en försäljning av den statliga bolånebanken skulle skada konkurrensen i banksektorn.

– Det vore ju en katastrof för alla de som har bolån i dag om konkurrensen skulle minska ytterligare, säger han.

S och V vill sänka SBAB:s avkastningskrav, som i dag är lägre än storbankernas, för att möjliggöra lägre räntor.

– Vi vill se över det för att kunna sänka det, men det måste ske i en seriös process, säger Damberg.

SBAB:s vd Mikael Inglander konstaterar att en sänkning av avkastningskravet skulle kunna ge utrymme för lägre priser.

– Då kan man sänka priserna på sina varor (sic!), absolut, det är en ganska enkel ekvation, säger han.

Under fredagen redovisade SBAB ett starkt resultat med ökade marknadsandelar och planerar att dela ut drygt 900 miljoner kronor till staten.

Enligt banken har förslag om att även erbjuda lönekonton utretts tidigare, men bedömts som för dyrt och krångligt.