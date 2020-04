Vårdanställd knivskars på sjukhus i Sollefteå

Strax efter lunch på tisdagen får polisen larm om att en kvinna knivskurits på Sollefteå sjukhus. Polisen inleder en stor insats vid sjukhuset och den skadade kvinnan förs till sjukhuset i Sundsvall för vård.

Under onsdagsförmiddagen informerar polisen om att en man i 30-årsåldern anhållits misstänkt för dådet. Mannen hämtades in för förhör under tisdagskvällen och anhölls därefter för försök till mord.

Enligt Region Västernorrland är den knivskurna kvinnan anställd av regionen. Av ett pressmeddelande framgår att hon är allvarligt skadad.

Anna-Lena Lundberg är primärvårdsdirektör i Region Västernorrland:

– Jag är mycket ledsen att en av mina medarbetare drabbats av detta våldsdåd. Nu önskar jag att allt går bra som möjligt och att vi med polisens hjälp får klarhet i vad som hänt, säger hon.

– Som arbetsgivare arbetar vi nu med att ge stöd till övrig personal efter den här traumatiska händelsen. Medarbetarnas verksamhetschef var på plats i Sollefteå och kunde snabbt aktivera vår plan för krishantering.

Ljushyad man med luvtröja

Polisen är i övrigt mycket förtegen med detaljer kring händelsen och har inte gått ut med några uppgifter om motiv eller eventuell relation mellan offer och gärningsman.

Myndigheten skriver emellertid på sin hemsida att de söker vittnen till händelsen.

"Det gäller om du har sett en ljushyad man i 20 till 30-årsåldern med mörka kläder och mörk luvtröja på eller vid Sollefteå sjukhus eller området där omkring vid tiden för brottet", skriver polisen på hemsidan.

Efter gårdagens våldsdåd hålls hälsocentralen och sjukhuset i Sollefteå stängda.