Veteranbilar måste skrotas enligt nytt EU-förslag

Det handlar om nya striktare regler för bilskrotning som innebär att bilägare inte längre har befogenhet att bestämma när deras fordon ska skrotas.

Istället kommer EU-kriterier definiera när en bil anses vara "förverkad" och äganderätten till fordonet kommer att gå förlorad om något av dessa kriterier uppfylls. Staten kan därmed beslagta folks samlarbilar utan att betala något för dem.

– Som fordonsägare blir du skyldig att lämna ifrån dig ditt fordon och ska bötfällas om du inte följer förordningen. Inte nog med att äganderätten fråntas dig, det sker dessutom helt utan ersättning, säger Jan Tägt, sakkunnig inom fordon och regelverk på Motorhistoriska Riksförbundet, till Mest motor.

Det primära syftet med förslaget är att EU vill främja en mer cirkulär fordonsindustri genom att se till att EU har kontroll över fordonet från dess tillverkning till skrotning för att säkerställa miljövänlig hållbarhet.

Förslaget rimmar också väl med det minskade ägande hos vanligt folk som skisserades på Världsekonomiskt forum under coronapandemin, då under parollen "The Great Reset".

Visserligen föreslås ett undantag för bilar av ”historiskt intresse”, men det är mycket smalt och ställer krav på att veteranbilden är i originalskick och inte har genomgått några större tekniska förändringar.

Med undantag för rena museiföremål och motsvarande skulle alltså veteranbilar på gatorna i princip förbjudas om EU:s nya lagförslag blir verklighet. Det är helt enkelt inte möjligt att återställa de flesta veteranbilar till originalskick eftersom de ekonomiska insatserna skulle bli för stora, om det ens är tekniskt möjligt.

– Man kan jämföra med andra kulturskatter. Det skulle krävas enorma insatser att återställa Colosseum i Rom eller Parthenon i Aten till ursprunglig standard men ingen skulle komma på tanken att därför betrakta detta som avfall, säger Anders Ydstedt, ordförande i Kungliga Automobil Klubbens expertråd, till Mest Motor.