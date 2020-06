Video: Attackeras av BLM – drar pistol och skjuter angripare

Det var under måndagskvällen som vänsterdemonstranter knutna till Black lives matter-rörelsen demonstrerade i Albuquerque i New Mexico. Demonstrationen var i protest mot en staty av conquistadoren Juan de Oñate utanför Albuquerques stadsmuseum.

Juan de Oñate var den som under 1590-talet ansvarade för att utforska och kolonisera New Mexico för Spaniens räkning samt att sprida den kristna läran i området. 400 år efter Oñates etablerande av en spansk bosättning i New Mexico restes 1998 därför ett minnesmonument utanför museet med bland annat en staty av conquistadoren.

Men i synnerhet mot bakgrund av de senaste veckornas Black lives matter-demonstrationer och våldsamheter har statyer och monument runt om i USA kommit att utsättas för vandalism. Och under måndagskvällen samlades demonstranter för att protestera mot Juan de Oñate-statyn i Albuquerque eftersom de inte gillar den historia som statyn symboliserar.

Enligt lokala nyhetsbolaget KOB 4 dök den självutnämnda milisen New Mexico Civil Guard upp vid demonstrationen. Syftet ska ha varit att skydda monumentet från befarad vandalism från BLM-demonstranterna.

Attackerade meningsmotståndare

I samband med det blev en man, som till synes inte sympatiserade med BLM, attackerad av demonstranterna. Det är oklart om mannen har något med New Mexico Civil Guard att göra. Attacken fångades på film.

I början av videon ser man hur mannen, klädd i blå t-tröja, blir attackerad av en maskerad BLM-demonstrant som använder en skateboard som tillhygge. När den ansatta mannen försöker fly från platsen blir han förföljd av flera demonstranter som fortsätter attackera honom med tillhyggen.

– Stick härifrån för fan! Vi ska fan döda dig! Vi ska fan döda dig! skriker en upphetsad BLM-demonstrant medan flera av dem går till attack mot mannen i den blå t-tröjan.

I samband med att mannen blir nedslagen till marken drar han upp en pistol ur byxlinningen. Med pistolen avfyrar han sedan fyra skott i tät följd mot den BLM-demonstrant som är mest aktiv i attackerna mot honom. BLM-demonstranternas hatiska mordhot förbyts då snabbt till förtvivlad panik.

I andra videoklipp syns hur den skjutne BLM-demonstranten ligger på marken omgiven av människor som försöker hjälpa honom. Han uppges nu vårdas på sjukhus med livshotande skador.

Efter skjutningen greps mannen i den blå t-tröjan. Det är oklart om han misstänks för något brott med tanke på att han, till synes, sköt i självförsvar. Albuquerques borgmästare och New Mexicos guvernör har emellertid båda fördömt skjutningen.

"Kvällens skjutning var en tragisk, upprörande och oacceptabel våldshandling som inte har någon plats i vår stad. Vårt samhälle av mångfald kommer inte att skrämmas av handlingar som syftar till att splittra eller tysta oss", skriver borgmästaren Tim Keller, Demokraterna, i ett uttalande.