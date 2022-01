Europa fick fler än 7 miljoner nyrapporterade fall av covid-19 under den första veckan av år 2022.

Det är mer än en fördubbling på bara två veckor, sade WHO:s Europachef Hans Kluge på en presskonferens.

– Med den här takten förutspår Institute for Health Metrics and Evaluation att mer än 50 procent av befolkningen i regionen kommer att infekteras med omikron under de kommande 6-8 veckorna, sade Kluge enligt Euronews.