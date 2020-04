919 coronadöda i Sverige – men "tydlig fördröjning" i siffrorna

Över hela världen närmar sig antalet coronafall två miljoner och sammanlagt 113.500 döda.

I Europa finns det 787.000 smittade och 74.700 döda.

USA drar ifrån allt mer.

Just nu finns det 10.948 bekräftade coronafall i Sverige, varav 859 har varit intensivvårdade och 919 är döda. Det innebär 20 nya dödsfall sedan igår, men enligt mer uppdaterade c19.se är dödssiffran just nu 943, varav 28 kommit in idag.

Enligt biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten släpar de svenska siffrorna efter.

– Vi har en efterrapportering att vänta efter helgdagarna, säger han. Dipparna som syns i kurvan är helgerna, och vi har en sådan även nu.

– Vi har en tydlig fördröjning av antalet rapporterade fall eftersom vi snart har fyra dagar i rad med för få rapporterade jämfört med hur kommer vara. Men så har det ju sett ut varje helg.

– I antal avlidna per dag är det ännu mer fördröjning, vi vet att dödsfallen trillar in i efterhand när de hinner rapporteras, och det har man uppenbarligen inte hunnit med.

Anders Wallensten tror inte att smittan har klingat av i Sverige. Men på grund av att eftersläpningen är så tydlig går det inte att dra några slutsatser åt något håll.

Enligt Socialstyrelsen finns det nu 1.039 intensivvårdsplatser i Sverige, en fördubbling mot antalet innan pandemin.