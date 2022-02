Afrikanska dvärgar och alver i nya Sagan om ringen

En första trailer från Amazons kommande tv-serie The Rings of Power har nu släppts.

Till skillnad från Peter Jacksons Sagan om ringen-filmer är tv-serien full med icke-vita karaktärer. Bland annat spelar en svart kvinna vad som beskrivs som "den första kvinnliga dvärgen" i en Sagan om ringen-produktion. I trailern syns bland annat också en afrikansk man i rollen som en alv.

Detta har väckt hård kritik och hån på sociala medier – något som Tolkien-forskaren Mariana Rios Maldonado inte uppger sig kunna förstå.

– Vilka är dessa människor som känner sig så hotade eller äcklade av tanken att en alv är svart eller latinamerikansk eller asiatisk? säger hon.

Användare har bombarderat kommentarsfältet till trailern på Youtube, sida upp och sida ned, med samma påstådda citat från JRR Tolkien:

"Ondskan kan inte skapa något nytt, utan bara korrumpera och förstöra det som goda krafter har uppfunnit eller skapat."

