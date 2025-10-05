Allard: SD är inte alls emot tvångsblandning

Bluffen kallas av Allard för "Jimmiegration" och definieras enligt Örebropolitikern enligt följande:

"Påstå att du är emot tvångsblandning och invandring samtidigt som du samtycker till fortsatt vidöppna gränser som kommer resultera i 200 000-300 000 nya invandrare på en mandatperiod."

Allard skriver på X att det inte spelar någon roll hur mycket vi försöker förskansa oss i segregerade bostadsområden om befolkningen ändå består mest av individer från tredje världen.

"Bygga torra öar i en översvämmad källare samtidigt som man vägrar stänga kranen. Men allt är sossarnas fel", sammanfattar Allard när han ska beskriva SD:s – enligt honom medvetet orealistiska – syn på svenskarnas framtid i Sverige.

Han konstaterar också:

"Tidölaget har inget ansvar för någonting trots att de nu regerat Sverige med egen majoritet i tre år"