Allard: SD är inte alls emot tvångsblandning

Bluffen kallas av Allard för "Jimmiegration" och definieras enligt Örebropolitikern enligt följande:
"Påstå att du är emot tvångsblandning och invandring samtidigt som du samtycker till fortsatt vidöppna gränser som kommer resultera i 200 000-300 000 nya invandrare på en mandatperiod."
Allard skriver på X att det inte spelar någon roll hur mycket vi försöker förskansa oss i segregerade bostadsområden om befolkningen ändå består mest av individer från tredje världen.
"Bygga torra öar i en översvämmad källare samtidigt som man vägrar stänga kranen. Men allt är sossarnas fel", sammanfattar Allard när han ska beskriva SD:s – enligt honom medvetet orealistiska – syn på svenskarnas framtid i Sverige.
Han konstaterar också:
"Tidölaget har inget ansvar för någonting trots att de nu regerat Sverige med egen majoritet i tre år"
Nytt ord:
Jimmiegration:
Påstå att du är emot tvångsblandning och invandring samtidigt som du samtycker till fortsatt vidöppna gränser som kommer resultera i 200 000-300 000 nya invandrare på en mandatperiod.
Vi kan försöka bo hur segregerat som helst, men om ni envisas med…
— Markus Allard (@Markus_Allard) October 4, 2025