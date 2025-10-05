Tidöbluffen
Allard: SD är inte alls emot tvångsblandning

Publicerad 5 oktober 2025 kl 11.52

Inrikes. Örebropartiets ordförande Markus Allard riktar återigen en känga mot Sverigedemokraterna, som han anklagar för att bluffa om att de är emot Socialdemokraternas "tvångsblandning" av befolkningen.

Tidöbluffen

Bluffen kallas av Allard för "Jimmiegration" och definieras enligt Örebropolitikern enligt följande:

"Påstå att du är emot tvångsblandning och invandring samtidigt som du samtycker till fortsatt vidöppna gränser som kommer resultera i 200 000-300 000 nya invandrare på en mandatperiod."

Allard skriver på X att det inte spelar någon roll hur mycket vi försöker förskansa oss i segregerade bostadsområden om befolkningen ändå består mest av individer från tredje världen.

"Bygga torra öar i en översvämmad källare samtidigt som man vägrar stänga kranen. Men allt är sossarnas fel", sammanfattar Allard när han ska beskriva SD:s – enligt honom medvetet orealistiska – syn på svenskarnas framtid i Sverige.

Han konstaterar också:

"Tidölaget har inget ansvar för någonting trots att de nu regerat Sverige med egen majoritet i tre år"

