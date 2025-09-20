Tidöbluffen
"Livet som insats": Lön till värnpliktiga höjs med 7 kronor

Publicerad 20 september 2025 kl 09.12

Inrikes. Regeringen anklagas för att bluffa om sin påstådda höjning av "lönen till värnpliktiga". I princip hela den så kallade höjningen har nämligen redan ätits upp av inflationen.

Trots den tidigare mycket höga inflationen har slavlönen till värnpliktiga, den så kallade dagersättningen, legat still på 146 kronor om dagen sedan 2017.

Under samma tid har inflationen drivit upp priserna med 34,9 procent, vilket skulle motsvara en slavlön på 197 kronor för 2026 eller 193 kronor idag.

Enligt Pliktrådet borde summan i dag vara 193 kronor bara för att följa prisutvecklingen fram till 2025. Regeringens förslag på 200 kronor betraktas därför som en höjning med sju kronor om dagen.

– Det är i praktiken en höjning med sju kronor, säger Pliktrådets ordförande Alice Westlund till TT.

Samtidigt har regeringen storsatsat på medelålders, höginkomsttagare och villaägare i sin nya budget. Och det såg ut som att även unga skulle bli vinnare när ersättningen till värnpliktiga behandlades på utredningsstadiet.

Utredningen ”Redo! En utredning om personalförsörjningen av det militära försvaret” föreslog i somras en höjning till 288 kronor.

Värnpliktskongressen har tidigare röstat för en lön på 300 kronor om dagen, en nivå Pliktrådet beskriver som rimlig.

– Det här är inte en höjning utifrån en statushöjning eller någon förmån som regeringen vill presentera det som, utan man har höjt utifrån inflationen, säger Alice Westlund.

Samtidigt har regeringen hävdat att den gemensamma försvarsviljan är ett lands "viktigaste resurs". I ett tal på Folk och försvar sade statsminister Ulf Kristersson:

– Ytterst handlar det om att med vapen i hand – och med livet som insats – försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Medborgarskap är inte en resehandling.

Han tillade dock snabbt att detta inte gäller alla:

– Min och regeringens uppgift är att prioritera, resurssätta och fatta beslut, avslutade Kristersson.

