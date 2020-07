Arabiska raketforskare sköt upp Marssond

Den arabiska sonden Al-Amal, vilket betyder Hopp, ska färdas i cirka 200 dagar och beräknas vara framme vid den röda planeten i februari nästa år. Där ska den läggas i omloppsbana runt planeten och under de kommande två åren studera Mars atmosfär.

Det är emellertid inte araberna själva som byggt rymdfarkosten. Själva sonden, som ska läggas i omloppsbana runt Mars, har byggts av Laboratory for Atmospheric and Space Physics vid University of Colorado Boulder i USA. Raketen som ser till att sonden kommer fram till Mars, en H-IIA-raket, har utvecklats av japanska Mitsubishi Heavy Industries. Rymdsonden sköts även upp från Tanegashima i Japan.

Förenade arabemiratens Japanambassadör är nöjd med rymdsonden, som kostat motsvarande två miljarder kronor att bygga.

– Åratal av hängivet hårt arbete har gett resultat, säger han.

– Det här är en stor bedrift, men det är bara början.

Shejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Dubais ledare samt vice president och premiärminister för Förenade arabemiraten, sade 2017 att målsättningen är en stad på Mars om hundra år.

Den 71-årige 30-barnspappan skriver på Twitter att han är stolt över gårdagens uppskjutning och meddelar att Al-Amal verkar fungera som den ska. Rymdsonden ska nu färdas närmare 500 miljoner kilometer innan den är framme vid Mars.