Bara V vill säga upp DCA-avtalet efter hoten mot Danmark

Att USA på allvar diskuterar att ta över Grönland har inneburit ett brutalt uppvaknande för många inom det svenska pro-amerikanska svenska etablissemanget.

– Jag tror nog att man kan utgå från att det smids planer i Vita huset att på ett eller annat sätt försöka ta över Grönland, konstaterar en av dem, den tidigare USA-informatören och utrikesministern Carl Bildt, i Aktuellt.

– Jag tror att det är lättare sagt än gjort. Men jag tror vi tyvärr får utgå från att planer smids. Den här omdömeslösa bilden som lades ut – det tyder på att det här är ett samtalsämne i ledande kretsar i Vita huset, säger han.

Militärt gör USA i praktiken redan som det vill på Grönland, enligt ett avtal från 1951 som i sak motsvarar DCA-avtalet mellan Sverige och USA från augusti 2024.

Avtalet om Grönland har gett USA en större militär närvaro på ön än vad danskarna själva har och en överhöghet på Pituffik Space Base (Thule), medan DCA-avtalet ger amerikansk överhöghet på 17 svenska baser i Sverige.

När riksdagen i juni 2024 godkände avtalet med USA röstade Vänsterpartiet och Miljöpartiet symboliskt emot.

De motsatte sig emellertid inte avtalet på säkerhetspolitisk grund, trots att Donald Trump var på väg tillbaka till makten och redan hade uttryckt intresse för Grönland under sin senaste presidentperiod.

Istället var partierna bara emot att USA skulle få etablera 17 de facto egna baser i Sverige och att amerikanska militärer skulle ges rättslig immunitet vid brott i Sverige, men de var i övrigt positivt inställda till avtalet.

"Putin" och liknande pekades ut som orsak till den i övrigt positiva hållningen, trots att Ryssland till skillnad från USA saknar territoriella anspråk på de nordiska länderna och inte heller har några gränskonflikter med något nordiskt land.

Nu har Vänsterpartiet emellertid ändrat uppfattning och anser att regeringen ska ta kontakt med USA för att frysa och säga upp avtalet. Bakgrunden är USA:s militära agerande i Venezuela och uttalanden om att invadera Grönland och annektera det från Danmark.

– Här har regeringen ett stort ansvar. De behöver se till att frysa avtalet på den nivån det är nu, avbryta de implementeringar som pågår och meddela USA att man avser att säga upp avtalet, säger Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet, till GP.

Det är med andra ord oklart om partiet vill säga upp avtalet, eller bara vill att regeringen ska hota att säga upp avtalet.

Vänsterpartiet varnar för att amerikansk militär närvaro i Sverige kan användas i strid med internationell rätt.

– Det gör att om vi upplåter vårt territorium och våra 17 militära baser till USA finns det en risk att Trump använder dem för att bryta mot internationell rätt. Det kan vi inte tolerera, säger Håkan Svenneling till GP.

Partiet uttrycker även oro för att USA kan placera kärnvapen på svensk mark, trots tidigare försäkringar om motsatsen.

Även om avtalet sägs upp gäller det i minst tio år.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard har i våras slagit fast att kritiken mot avtalet är obefogad och att amerikansk överhöghet på svenska militärbaser är förenligt med "svenska" intressen och regeringens så kallade säkerhetspolitik.

– Vänstern sprider i själva verket skräckpropaganda som verkligen inte gagnar svenska intressen, sade hon då.

Samtidigt pekar bedömare på att USA:s tal om säkerhetsintressen på Grönland förmodligen inte är sant, utan att Trump snarare vill norpa Grönlands naturresurser såsom grafit, koppar, zink, litium och jordartsmetaller som är kritiska för USA:s förmåga att konkurrera med Kina.

Kommendörkapten Stefan Lundqvist, som är säkerhetsforskare vid Försvarshögskolan, säger till YLE att en faktisk militär attack från USA skulle vara en katastrof för Nato. Men istället för att frivilligt överlåta kontrollen över naturresurserna till USA, vilket de nordiska regeringarna av allt att döma planerar för nu, finns ett annat alternativ.

– De nordiska länderna borde gemensamt klargöra att Danmark har ett enat Norden bakom sig och att Grönland är en del av den nordiska gemenskapen, precis som Island, Färöarna och Åland, säger han till YLE.

En gemensam nordisk närvaro på Grönland skulle vara en lösning på det, enligt honom.