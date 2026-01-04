Allas ögon på Grönland efter attacken – "SOON"

Efter den amerikanska attacken mot Venezuela har vicepresident JD Vance förklarat att övriga länder ska dra lärdom av lördagens händelser.

"Presidenten erbjöd flera möjligheter till en reträtt", skriver Vance på X, och uppger att ett av USA:s krav var att Venezuelas olja ska överlåtas till USA.

"Maduro är den senaste som fått erfara att president Trump menar allvar med det han säger", skriver Vance i samma inlägg.

På Grönland talar Donald Trump nu om att USA behöver territoriet för sin nationella säkerhet, men det tros precis som talet om narkotikahandel i Venezuela inte vara det egentliga skälet till övervägandena om militär intervention.

I själva verket har USA redan en full militär närvaro på Grönland som Danmark inte kan göra mycket åt. Däremot är det Danmark som äger naturtillgångarna på det enorma territoriet, och det är sannolikt övertagandet av dessa som intresserar Donald Trump.

Katie Miller, tidigare talesperson för DOGE och gift med Vita husets vice stabschef Stephen Miller, publicerar idag en bild på X.

Den föreställer Grönland inlindat i amerikanska flaggan. "SOON", skriver Miller i anslutning till bilden.

Samtidigt har de nordiska utspelen i Venezuela-frågan präglats av försiktighet. Ulf Kristersson undvek helt att nämna att USA brutit mot folkrätten, vilket lett till kritik både från Socialdemokraterna och M-profiler såsom Mikael Odenberg.

Danmarks ambassadör i USA, Jesper Møller Sørensen, är också försiktig.

”Bara en vänlig påminnelse om USA och Danmark: Vi är nära allierade och bör fortsätta att arbeta tillsammans som sådana. USA:s säkerhet är också Grönlands och Danmarks säkerhet. Grönland är redan en del av Nato”, skriver han på X.

Danmark har avvisat alla tidigare anspråk från USA om Grönland men hittills är det bara Frankrike och EU som antytt att det kan bli aktuellt med militärt motstånd om USA försöker annektera ön.

Från nordiskt håll utgår uttalandena istället från att man kommer försöka hålla ihop Nato och de facto acceptera en amerikansk annektering.