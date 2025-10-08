USA och Grönland
© Filip Gielda
 

Efter USA:s invasionshot: Danmark rustar upp Grönland med "tvåsiffrigt miljardbelopp"

Publicerad 8 oktober 2025 kl 15.29

Utrikes. Danmark förbereder en ny försvarsuppgörelse för att bygga ut närvaron i Grönland och Arktis. Enligt danska TV2 handlar det om ett tvåsiffrigt miljardbelopp till nya fartyg, flyg, övervakning och fler soldater – som ett tydligt svar på amerikanska hot och rysk upprustning i norr.

Dela artikeln

USA och Grönland

Visa alla

Danmarks kursändring knyts till USA:s fokus på Grönland under president Donald Trump, som tidigare hotat att ta över ön – och inte uteslutit att göra det med våld.

Både forskare och militära bedömare ser Washingtons krav som en drivande orsak bakom att planerna nu accelererar.

– Det är i hög grad ett amerikanskt tryck som gör att det går så snabbt som det gör nu och att det har den här volymen, säger TV2:s försvarskorrespondent Anders Lomholt.

Även vid Dansk institut för internationale studier (DIIS) pekar man ut USA:s roll.

– Man kunde ha använt pengarna till allt möjligt annat, men när man väljer att göra så här med de här stora paketen är det svårt att se att det kan vara något annat än det amerikanska trycket, säger Mikkel Runge Olesen, forskare vid DIIS, till TV2.

Samtidigt finns även en rysk aspekt.

– Det handlar förstås också om att Ryssland rustar i Arktis, säger Anders Lomholt.

En central del gäller luftrums- och havsövervakning. Amerikanerna oroar sig för ryska flyg och ubåtar och vill se bättre radar- och sensorkapacitet i området.

– Det är två uppgifter som är mycket stora och dyra, säger Mikkel Runge Olesen.

Utöver satsningarna i norr innebär uppgörelsen enligt TV2 också fler stridsflyg. Danmark kan köpa 16 ytterligare F-35 för att nå Natos styrkemål.

– Då når vi upp till Natos styrkemål. Om det sker är det en väldigt stor försvarsuppgörelse vi ser framför oss, säger Anders Lomholt.

Den danska regeringens nya försvarsavtal väntas presenteras på fredag.

Hälsoforskare avlivar myten om att rött kött är farligt

"Vi har lurats i 30 års tid." Politiskt korrekt önsketänkande bakom tidigare studier, visar häpnadsväckande nya fynd.0 Plus

Great Reset

Globalisternas plan: Människor ska "äta ogräs"

"Great Reset"-planen för vår framtida matkultur. Maskrosor, kaktusar med mera på menyn.0 Plus

Bianca Ingrosso prisade "könsmassage" – nu åtalas manlige släktingen för samma sak

Män åtalas när de betalar för tjänsten – men inte kvinnor. "Fick flera orgasmer, men det är inte sexuellt."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ramadanfastande kvinna körde på svensk flicka – kastades flera meter

Flickan skadades svårt – nu rasar familjen mot åklagarens milda åtal. "Jag började nästan gråta när jag fick höra det."0 

Ekonominyheter

Guldpriset når ännu en milstolpe – har fördubblats sedan 2024

Går över 4.000 dollar per uns.. Nya guld-rekommendationen för investerare: "Något i stil med 15 procent av portföljen."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.