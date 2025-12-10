Danmark pekar ut USA som säkerhetspolitiskt hot

USA och Grönland
Utrikes. Efter bråket kring Grönland lyfts USA för första gången fram som en negativ faktor i Danmarks säkerhetsbild. Det sker i en ny hotbedömning från den danska underrättelsetjänsten FE, där man varnar för följderna om USA inte längre självklart fungerar som Europas skyddsmakt.

I den nya bedömningen, som flera danska medier uppmärksammat, beskrivs hur USA:s agerande också kan slå mot egna allierade.

I rapporten skriver FE att USA nu använder "sin ekonomiska och teknologiska styrka som ett maktmedel, också gentemot allierade och partner", rapporterar DR.

Samtidigt konstaterar tjänsten att det råder "osäkerhet om USA:s roll som garant för Europas säkerhet", något som enligt bedömningen kan få betydelse för Rysslands vilja att intensifiera hybrida angrepp mot Nato.

Den förändrade bilden kommer efter att Danmarks statsminister i början av året slog fast att USA fortfarande är landets närmaste allierade, trots den amerikanske presidenten Donald Trumps uttalade önskan att "få" Grönland.

Kräver europeisk upprustning
Bedömningen presenteras i FE:s årliga rapport "Udsyn", som ofta haft fokus på Ryssland, Kina och terrorhotet. Också i årets rapport spelar Ryssland och kriget i Ukraina en central roll.

FE hänvisar till en tidigare hotbedömning från i år, där man slog fast att om kriget i Ukraina stoppas eller fryser fast – och Nato samtidigt inte rustar upp – kan Ryssland vara redo för ett storskaligt krig i Europa inom cirka fem år.

Då konstaterade underrättelsetjänsten att det inte fanns någon aktuell risk för ett reguljärt angrepp på Danmark. Det gäller fortfarande i den nya bedömningen. Samtidigt slår FE fast att den militära ryska hotbilden mot Nato kommer att öka.

Slutsatsen i rapporten är att europeiska länder måste både rusta upp och samarbeta tätare för att stärka avskräckningen mot Ryssland – mot bakgrund av den osäkerhet som nu råder kring USA:s roll som Europas säkerhetsgarant.

