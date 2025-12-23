Trumps nya sändebud lovar "göra Grönland till en del av USA

Jeff Landry tackar för utnämningen på X och skriver att det är "en ära" att ta sig an uppdraget vid sidan av guvernörsjobbet – och "göra Grönland till en del av USA".

Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens-Frederik Nielsen reagerar kraftigt på utnämningen. I ett gemensamt uttalande poängterar de att man inte bara kan annektera andra länders territorium.

"Grönland tillhör grönlänningarna och USA ska inte ta över Grönland. Vi förväntar oss respekt för vår territoriella integritet", skriver de.

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen kallar också utnämningen helt oacceptabel och har kallat upp USA:s ambassadör till samtal. Ambassadören Ken Howery, som nyligen besökt Nuuk, förväntas förklara situationen.

Grönlands regeringschef Jens-Frederik Nielsen försöker tona ner effekten och skriver på Facebook att utnämningen inte "förändrar något för oss här hemma" och att man fortsatt gärna samarbetar med USA.

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard understryker att Danmark och Grönland bestämmer själva i dessa frågor.

”Sverige står helhjärtat bakom vårt grannland i dessa frågor och kommer alltid att stå upp för folkrätten”, skriver hon.

Jeff Landry är en uttalad Trumplojalist, tidigare representanthusledamot och polis, känd för hårda tag mot brottslingar och sitt abortmotstånd. Han har bland annat skrivit under en lag som tvingar offentliga skolor att sätta upp Bibelns tio budord.