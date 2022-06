Barbie blir afrikansk transvestit

Den nya barbiedockan är modellerad efter den afroamerikanska transvestiten och skådespelaren Laverne Cox, bland annat känd från tv-serien Orange Is the New Black.

Dockan började säljas på tisdagen via Amazon och diverse butikskedjor i USA.

Laverne Cox uppger sig vara hedrad av att stå modell för den nya barbiedockan.

– Det som gör mig mest upphetsad är att hon finns där ute i världen är att transungdomar kan se henne och kanske få köpa henne och leka med henne. Och veta att det för första gången finns en Barbie gjord av Mattel modellerad efter en transperson, säger han till People.