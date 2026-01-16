© CBS News
Tony Dokoupil, som värvats till nya CBS News, försökte övertyga president Trump om att siffrorna stämmer. Det gick inte så bra.

CBS i blåsväder efter "12.000 döda" i Iran

Publicerad 16 januari 2026 kl 18.46

Media. CBS News köptes nyligen upp av ultrasionisten och oligarken Larry Ellison i ett försök att motverka den växande Israelkritiken i USA. Nyhetsjätten anklagas nu för att kraftigt blåsa upp dödssiffrorna i Iran i syfte att förmå Donald Trump att starta ett nytt krig för Israels skull.

Tidigare i veckan uppgav CBS News att "minst 12.000 och upp till 20.000" demonstranter kan ha dödats under sammandrabbningarna i Iran.

Detta med hänvisning till "två källor, varav en i Iran".

Siffran skiljer sig drastiskt från uppskattningar från andra organisationer och medier, som sträcker sig från hundratals till ett par tusen döda.

Fria Tider rapporterade i höstas att CBS News då köptes upp av den judisk-amerikanska oligarken Larry Ellison, världens näst rikaste man, och hans son David. Ellison har också med Trumps hjälp sett till att ingå i den grupp oligarker som får ta över Tiktok – en plattform vars utbredda Israelkritik bland de unga användarna har skrämt upp makthavarna.

Larry Ellison är personlig vän med Benjamin Netanyahu och har donerat stora summor pengar direkt till Israels krigsmakt IDF.

Trots att siffrorna från CBC News om antalet döda i Iran inte går att bekräfta har de spridits vidare av en lång rad andra internationella medier.

En av dem som är skarpt kritisk till detta är journalisten och mediekritikern Glenn Greenwald, som är mest känd för att år 2013 ha avslöjat amerikanska NSA:s massövervakning.

Greenwald kallar i sitt program "System Update" på Rumble siffrorna för ren "krigspropaganda" och ett försök att pressa fram amerikansk militär inblandning.

– Det här handlar om medielögner, mediepropaganda och hur skadligt det är, säger Greenwald.

Han riktar samtidigt in sig på ägarfrågan och beskriver CBS som en del av en politiserad mediesatsning kopplad till Larry Ellison och hans oligarkfamilj.

Greenwald konstaterar att Ellisons mediebygge har ett tydligt politiskt syfte.

– Det här är en väldigt politisk operation, ett väldigt politiserat uppköp av media, sociala medier och traditionella medier – med målet att tjäna Israel, säger han.

Efter att Ellison tog över CBS News utsåg han Bari Weiss – som varit Israellojalist sedan ungdomen – till ny chefredaktör. I samband med det köptes Weiss blogg "The Free Press" av Ellison – för 150 miljoner dollar. Även "The Free Press" anklagades för att sprida ren krigspropaganda för Israels skull.

– Om du är en Israel-fanatiker som de som kontrollerar CBS News – David Ellison och Bari Weiss – då har du ett intresse av att försöka övertyga Trump och alla andra om att Irans regering dödar chockerande höga, aldrig tidigare skådade antal demonstranter, säger Greenwald.

Han noterar att Trump nyligen lovat att ingripa i Iran om demonstranter dödas – en krigsorsak som CBS enligt honom nu desperat försöker leverera. Greenwald konstaterar också att CBS-siffran sticker ut kraftigt jämfört med andra västerländska uppgifter.

– CBS News rapporterade något som absolut ingen annan nyhetsorganisation ens varit i närheten av att rapportera, säger han.

Greenwald hävdar att CBS använder en metod som syftar till att få siffrorna att fastna i debatten och det allmänna medvetandet.

– De kastade medvetet in siffran 20.000, och plötsligt blev det fakta över en natt, säger han.

Han pekar också på hur siffran presenterades i CBS News sändning. I programmet spelas ett klipp upp där CBS-ankaret säger:

– Det kommer rapporter i kväll från Iran om att minst 12.000 personer, och möjligen så många som 20.000, har dödats i regimens tillslag mot anti-regeringsprotester.

Greenwald menar att det är ansvarslöst, eftersom de högre siffrorna snabbt blir de som sprids vidare.

– Det är ett väldigt vårdslöst och oansvarigt sätt att rapportera, för man vet exakt hur det kommer att tas emot, säger han.

Donald Trump har samtidigt själv understrukit att USA saknar säkra uppgifter om dödstalen.

Han upprepade budskapet när CBS-reportern Tony Dokoupil presenterade siffran "12.000 till 20.000" för honom vid ett besök i en Fordfabrik tidigare i veckan.

– Ingen har kunnat ge oss exakta siffror om hur många de har dödat, sade Trump i intervjun när Dokoupil försökte pressa honom och ge honom en orsak att starta ett nytt krig.

Trump konstaterade också att Dokoupil – som själv beskrivs som fanatiskt Israelvänlig och handplockades av Bari Weiss – inte skulle ha haft något jobb om resultatet av presidentvalet blivit annorlunda.

Glenn Greenwald sammanfattar sin kritik med en varning till publiken.

– Om CBS News rapporterar något som ingen annan rapporterar så förtjänar det extremt mycket skepsis – särskilt när de inte presenterar några bevis utan bara hävdar att två källor har uppgett det, säger han.

