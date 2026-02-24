Tucker gjorde "sista försök" att stoppa kriget

– Jag tror att min vän och tidigare Fox-kollega Tucker Carlson är med presidenten i eftermiddag i ett sista försök att förmå honom att avstå från krig mot Iran, sade Napolitano under måndagen till TASS.

Samtidigt konstaterar han uppgivet att det i praktiken redan är avgjort att det blir ett krig.

– Jag tror att det sionistiska trycket på Trump är så stort, och den amerikanska militära uppladdningen där uppe är så omfattande och så kostsam, att han kommer att känna att han måste trycka på avtryckaren. Frågan är inte om, utan när. Den andra frågan är om det blir en serie mindre nålstick eller en fullskalig invasion utan marktrupper, säger han.

Den 22 juni 2025 genomförde USA anfall mot iranska kärntekniska anläggningar i Isfahan, Natanz och Fordow. Även då uppgavs Tucker Carlsson ha försökt förmå Trump att inte attackera Iran – men förgäves.

Enligt Napolitano handlar en ny insats inte främst om kärnvapen, som det påstås utåt.

– Det här med kärnvapen är en fasad, säger han.

Han noterar att Israel och de amerikanska kretsar som aktivt stöder ett krig i stället är intresserade av "att störta regimen" och "installera en marionettregering".

– De bryr sig inte det minsta om demokrati, säger Andrew Napolitano.

Iran och USA väntas mötas i Genève den 26 februari för en ny samtalsrunda. Den amerikanska delegationen leds av presidentens särskilda sändebud Steve Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner.

Den 19 februari meddelade den amerikanska regeringen att Iran fått högst 15 dagar på sig, räknat från det datumet, att acceptera Israels/USA:s krav.

Israel/USA har sedan tidigare krävt att Iran avstår från att utveckla sitt kärnprogram, från att producera ballistiska robotar samt från att stödja Iranvänliga grupper i Mellanöstern. Iran har förklarat att man inte kan att gå med på att att avveckla sina försvarsförmågor och likt Syrien bli en permanent måltavla för israeliska flygattacker.